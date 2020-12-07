Maide'nin Altın Günü film konusu nedir? Maide'nin Altın Günü oyuncu kadrosu ve özeti

Maide'nin Altın Günü film konusu nedir? Maide'nin Altın Günü oyuncu kadrosu ve özeti

Başrolünde Ezgi Mola'nın yer aldığı komedi türündeki film Maide'nin Altın Günü, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında güldürmeye hazırlanıyor. Maide'nin Altın Günü filmi merak konusu oldu.

Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler? Maide'nin Altın Günü nerede çekildi? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu.

IMBD'si 3,8 olan Maide'nin Altın Günü bu akşam ATV'de saat 20.00'da ekranlarda olacak.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLM KONUSU

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur.

Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar.

Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola,

Mesut Can Tomay,

Hilmi Özçelik,

Gülhan Tekin,

Demet Gül

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Maide’nin Altın Günü filmi çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı’nda gerçekleştirildi.