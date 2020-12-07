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- Maide'nin Altın Günü film konusu nedir? Maide'nin Altın Günü oyuncu kadrosu ve özeti
Maide'nin Altın Günü film konusu nedir? Maide'nin Altın Günü oyuncu kadrosu ve özeti
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 17:53
Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler? Maide'nin Altın Günü nerede çekildi? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu.
IMBD'si 3,8 olan Maide'nin Altın Günü bu akşam ATV'de saat 20.00'da ekranlarda olacak.
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLM KONUSU
Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur.
Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar.
Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ OYUNCULARI KİMLER?
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Ezgi Mola,
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Mesut Can Tomay,
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Hilmi Özçelik,
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Gülhan Tekin,
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Demet Gül
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Maide’nin Altın Günü filmi çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı’nda gerçekleştirildi.