'Makina gibi Maşallah!' Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan fizik şov...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ı sunan Murat Ceylan Wish, sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem oldu. Spor yapan Ceylan'ın fiziğini görenler adeta hayran kaldı.

2013 yılında katıldığı Survivor yarışması ardından ekran macerasına eden Murat Ceylan, Survivor All Star sezonunun sunuculuğunu üstleniyor.

Sunuluk mesleğinin yanı sıra pek çok sporda aktif olan Murat Ceylan, lisanslı binicilik, fitness, sörf ve patenle ilgileniyor.

Fiziği ve karizmasıyla sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ceylan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Vücudunu konuşturdu

32 yaşındaki Murat Ceylan sopa döndürdüğü anların videosunu Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Çıplak vücuduyla kamera karşısına geçen genç isim, adeta fiziğini konuşturdu.

Kaslarını sergileyen Murat Ceylan'a, binlerce beğeni ve yorum geldi.