Makyaj ve bakım yaptığı anları paylaşan erkek, binlerce kızı solladı: "Link ver, yukarı kaydıralım" Sosyal medyada bakım yaptığı anları paylaşan bir gencin yüzüne makyaj yapması olay oldu. Bakımı abartan gence, gelen yorumlar ise herkesi güldürdü. Kızların bazıları, "Link verir misin?" dedi.

Sosyal medyada dolaşan videolara bir yenisi daha eklendi. Bu videoların çoğu, etkileşim toplamak adına oldukça ilginç.

Bu videolardan birisini paylaşan bir genç, bakım yaptığı detayları tek tek çekti. İsmi öğrenilmeyen gencin yaptığı bakım herkesi şaşırttı.

Hazırlanırken bakım yapan genç, bununla sınırlı kalmadı ve bakımına makyajı da ekledi.

Bakım yaptıktan sonra yüzüne birkaç makyaj malzemesi süren genç, herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada paylaşılan videoya hem kız hem de erkek kullanıcılardan binlerce yorum geldi.

Yorum yapan bazı kızların, "Ben düğünde bu kadar bakım yapmıyorum" "Kaş linkini verir misin?" "Link ver, yukarı kaydıralım" gibi yorumlar yapması herkesi güldürdü.