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    • Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise'den sıfır makyaj doğal paylaşım: "Bunu paylaşmak cesaret ister"

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise'den sıfır makyaj doğal paylaşım: "Bunu paylaşmak cesaret ister"

    Son dönemde çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. 37 yaşındaki ünlü şarkıcıdan gelen makyajsız paylaşım görenleri şaşırttı.
    • 12.12.2022 - 16:21
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    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise'den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister'

    Son dönemde yolları ayırdığı eski eşi Mehmet Dinçerler ile gündeme gelen ve çalkantılı aşk hayatıyla çokça konuşulan Hadise, sosyal medyada da dikkat çekmeyi sürdürüyor. 37 yaşındaki ünlü isim, bu kez makyajsız bir halini takipçileriyle paylaşarak yorum yağmuruna tutuldu.

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #1

    Hadise'den olay sıfır makyaj pozu!

    22 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen ve asıl ismi Hadise Açıkgöz olan Belçikalı-Türk şarkıcı, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyümüştür. 2003 senesinde Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başlayan isim, 2005 yılında ise yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te bulunan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmayı başarmıştır.

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #2

    Ünlü isim, Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşımaya karar vermiştir. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümünde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit olurken, Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil eden isim, dördüncü olmuştur.

    "Bunu paylaşmak cesaret ister"

    Şimdilerde çalışmaları dışında sosyal medyaya da ağırlık veren isim, makyajsız pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #3

    Hiç makyaj yapmadan paylaştığı fotoğrafında yüzündeki çizgiler dikkat çekerken, ünlü isme "Maşallah, bunu paylaşmak cesaret ister", "Makyajsız da güzelsin" yorumları yağdı.

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #4

    "Bu kim şimdi, Hadise mi?"

    Bazı takipçiler ise makyajsız haliyle ilgili Hadise'ye "Kusura bakma makyajsız güzel değilsin", "Bu kim şimdi, Hadise mi?" yorumlarında bulundu.

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #5

    İşte Hadise'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #6

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #7

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #8

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #9

    Makyajsız hali görenleri şaşırttı! Hadise den sıfır makyaj doğal paylaşım: 'Bunu paylaşmak cesaret ister' #10


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