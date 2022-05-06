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    'Mal mülk yerinde Maşallah' 'İyilik'in fettan Damla'sı Sera Kutlubey'ın pozları 'ah be' dedirtti...

    25 yaşındaki genç oyuncu Sera Kutlubey, İyilik dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 20:56
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    'Mal mülk yerinde Maşallah' 'İyilik'in fettan Damla'sı Sera Kutlubey'ın pozları 'ah be' dedirtti...

    Sera Kutlubey, İyilik dizisindeki Damla karakteri ile dikkatleri çekti.

    Hatice Şendil ve İsmail Demirci ile başrolü paylaşan Sera Kutlubey, değişen imajı ve oyunculuğuyla beğeni topluyor.

    Daha önceki rollerinden farklı bir karakterle izleyicileri şaşırtan Sera Kutlubey, İyilik dizisinde yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olan fettan bir kadını canlandırıyor.

    Sera Kutlubey, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı.

    İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandıran Kutlubeyi Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Cemre karakteriyle büyük beğeni topladı.

    Instagram pozlarıyla büyüledi

    Öte yandan güzelliği ile de kendine hayran bırakan Sera Kutlubey, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri şaşırtmayı başarıyor.

    Instagram'da 600 bine yakın bir takipçi kitlesi bulunan güzel ve başarılı oyuncu, her pozuyla güzelliğini ve fiziğini gözler önüne seriyor.

    Kutlubey'in hayranları ise dizideki hallerinden çok başka bir profil çizdiği yorumunda bulunuyor.

    İşte cesur ve iddialı paylaşımlar yapan Sera Kutlubey'in kareleri...

    Mal mülk yerinde Maşallah İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey ın pozları ah be dedirtti... #1

    Mal mülk yerinde Maşallah İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey ın pozları ah be dedirtti... #2

    Mal mülk yerinde Maşallah İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey ın pozları ah be dedirtti... #3

    Mal mülk yerinde Maşallah İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey ın pozları ah be dedirtti... #4

    Mal mülk yerinde Maşallah İyilik in fettan Damla sı Sera Kutlubey ın pozları ah be dedirtti... #5

     


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