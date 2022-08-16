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    Malatya'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

    Malatya'da, patenli bir kişinin kamyonete tutunarak yolculuk yaparak, hem kendi hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 16.08.2022 - 20:28
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    Malatya'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

    Maltaya'da İnönü Caddesi'nde patenli bir kişi, caddede giden kamyonete tutunarak bir süre yolculuk yaptı.

    Bu şekilde ilerleyen genç, herhangi bir kasis veya su giderine takılmamak için yolu takip etti.

    Patenle tehlikeli yolculuğuna devam eden genç, su giderine denk geldiği sırada ise zıplayarak, tekerleklerinin takılmasını önledi.

    Cep telefonu kameralarına yansıdı

    DHA'nın haberine göre, patenli kişinin hem kendi hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

    Malatyada patenle tehlikeli yolculuk kamerada -1

    Malatyada patenle tehlikeli yolculuk kamerada -2

    Malatyada patenle tehlikeli yolculuk kamerada -3

    Malatyada patenle tehlikeli yolculuk kamerada -4


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