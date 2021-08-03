Mandıra Filozofu filmi nerede, hangi ilde çekildi? Mandıra Filozofu kulübesi nerede?

Mandıra Filozofu filmi nerede, hangi ilde çekildi? Mandıra Filozofu kulübesi nerede?

Türkiye, bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ederken Mandıra Filozofu filminin çekildiği koy da alevler arasında kaldı. Peki Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kulübesi nerede?

Türkiye'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken yangınlar yerleşim yerlerini küle çevirmeye devam ediyor.

Son olarak Mandıra Filozofu filminin çekildiği kulübe ve ormanlık alan yanarak kül oldu.

Oyuncu Arda Esen ve yapımcı Birol Güven, sosyal medya hesapları üzerinden filmin çekildiği köyün yangından sonraki görüntülerini paylaştı.

Mandıra Filozofu karakterine hayat veren başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ise, ''Sırada ne var hayat?'' diyerek sitem etti.

Görüntülerin yayılmasının ardından Mandıra Filozofu filminin nerede, hangi ilde çekildiği merak konusu oldu. Peki Mandıra Filazofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kulübesi nerede? İşte o kulübenin son hali...

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE, HANGİ İLDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi, yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel'in rol aldığı bir Türk komedi filmidir.

Çekimleri 2013 yılında yapılan ve 2014 yılında vizyona giren Mandıra Filozofu, Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Çökertme Köyü'nde çekilmiştir.

İşte o kulubenin son hali...