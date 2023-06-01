Mankenlerin kraliçesiydi! Bahar Erdeniz'in oğlu Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı: Çok yakışıklı.... Yeşilçam güzellerinden Bahar Erdeniz'in oğlu herkesi şaşırttı. Güzelliği ile Yeşilçam'a damga vuran Erdeniz'in oğlu da kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bahar Erdeniz, 16 yaşında Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti, orada 1 yıl psikoloji okudu. Fotomodellik tekliflerinin ardından birkaç defa podyuma çıkan Erdeniz, ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye döndü. 1971 yılında mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz, Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti. Birçok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile 1979 yılının Eylül ayında evlenip Fransa’ya yerleşti. En son 2007 yılında ekranlara çıkan Erdeniz'in bu evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. Bahar Erdeniz'in kendisi gibi oyuncu olan oğlunun, Arka Sokaklar'da boy gösterdiği öğrenildi. İşte Bahar Erdeniz'in oğlu Bahar Erdeniz'in oğlu ünlü oyuncu Can Verel. 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Verel, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Selena ve Arka Sokaklar dahil olmak üzere birçok projede yer alan Verel, Yemin dizisi sayesinde tanınmaya başladı. Yemin dizisinde oynadığı Kemal Tarhun karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Verel'in Alya isminde bir kızı bulunuyor.