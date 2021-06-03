Maraşlı dizisi final mi yapıyor? İddialar ortalığı karıştırdı..

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın final yapacağı iddia edildi. Dizinin hayranları bu iddialara tepki gösterirken Alina Boz'dan açıklama geldi. Peki Maraşlı dizisi final yapacak mı?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı, bu sezonun en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Maralı'nın final yapacağı iddiası, dizinin hayranlarını bir hayli üzdü. Twitter'da 'Maraşlıfinalolamaz' başlığı altında buluşan izleyiciler, tepkilerini dile getirdi.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz, dizinin final yapacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Peki, Maraşlı final mi yapıyor? Alina Boz ne dedi? İşte detaylar...

MARAŞLI FİNAL Mİ YAPIYOR ?

11 Ocak 2021 tarihinde ATV'de ekran macerasına başlayan ve Burak Deniz ile Alina Boz'u buluşturan Maraşlı dizisinin 12 Temmuz'da final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Maraşlı'da Mahur karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alina Boz, katıldığı bir ödül töreninde, "Maraşlı final mi yapıyor?" sorusuna, "Tam olarak bilmiyorum. En doğru bilgiyi yapım şirketi verecektir." şeklinde yanıt verdi.

Alina Boz'un dizinin final yapacağı yönündeki iddiayı yalanlamaması dikkat çekerken, dizinin yapımcısından ya da kanaldan herhangi bir açıklama gelmedi.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olan kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.