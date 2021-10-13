Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz yeni projesini buldu! Partneri bakın kim oldu

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz yeni projesini buldu! Partneri bakın kim oldu

Maraşlı ve Aşk 101 dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Alina Boz, yeni projesini buldu. Boz, Mustafa Uslu'nun yeni filmi Bandırma Füze Kulübü'nde Deniz Can Aktaş ile partner oldu.

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Burak Deniz ile başrolü paylaşan genç oyuncu Alina Boz, sergilediği performansla kendine hayran bırakmıştı.

Boz, Maraşlı'nın sona ermesinin hemen ardından Netflix'te yayınlanan ''Aşk 101'' dizisinin ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmıştı.

Ekranların genç ve yetenekli oyuncusu Alina Boz'un yeni projesi hayranları tarafından merakla beklenirken ''Bandırma Füze Kulübü'' adlı filmde rol alacağı öğrenildi. Boz'un filmdeki partneri de belli oldu.

YENİ PARTNERİ DENİZ CAN AKTAŞ OLDU

Dijital Sanatlar'ın patronu Mustafa Uslu, 29 Ekim'de vizyona girecek olan ''Kesişme İyi Ki Varsın Eren'' filminin çekimlerinin hemen ardından ''Bandırma Füze Kulübü'' adlı filmine başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı Bandırma Füze Kulübü filmi, 25 Ekim'de Mudanya'da sete çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gerçek bir hayat hikâyesini anlatacak olan filmde Alina Boz ile Deniz Can Aktaş partner olacak.

Boz, filmde Leyla karakterine hayat verecek, Deniz Can Aktaş ise Umut karakterini canlandıracak. Umut'un flashback sahnelerde anne ve babasını Alican Yücesoy ile Selen Öztürk oynayacak.

Deniz Can Aktaş, son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu ile başrolü paylaşmıştı. Aktaş'ın canlandırdığı Barış ile Eroğlu'nun hayat verdiği Dicle karakterleri çok sevilmişti.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

''Otur oturduğun yerde diyenlere inat Bandır Füze Kulübü'' sloganıyla çekilecek olan filmde; Aslı Bekiroğlu (Zehra), Erkan Kolçak Köstendil (Çingen Necati), Büşra Develi (Öğretmen Nurgül), Bahtiyar Engin (Mahmut Hoca), Altan Erkekli (Belediye Başkanı), Görkem Sevindik (Kemal Hoca) Gökhan Yıkılkan (Deli Yusuf) ile Ahmet Saraçoğlu, Atay Yıldız ve Nizam Namidar da rol alacak.