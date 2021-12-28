Maraşlı'nın yıldızı yeni projesini seçti! Nurgül Yeşilçay'lı Son Nefesime Kadar'da fırtına gibi esecek

Maraşlı dizisinde hayat verdiği Firuzan karakteriyle adından söz ettiren Rojda Demirer, başrolünde Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı ''Son Nefesime Kadar'' adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı FOX TV'nin ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı yeni dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisinin oyuncu seçimleri de sürüyor.

Nurgül Yeşilçay'ın özel hayatındaki sorunlarla uğraşan ve bir kayıp olayının peşine düşen bir polisi canlandıracağı dizide, Yeşilçay'a kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Dizi severler tarafından merakla beklenen uyarlama diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

ROJDA DEMİRER SON NEFESİME KADAR İLE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu Rojda Demirer, ''Son Nefesime Kadar'' kod adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Başrolünü Erdal Beşikçioğlu ile paylaştığı Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Seçil rolüyle büyük bir üne kavuşan Rojda Demirer, son olarak ekranların sevilen dizisi Maraşlı'da hayat verdiği Firuzan karakteriyle adından söz ettirmişti.