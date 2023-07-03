Mardin kavruluyor! Güneşin altında bakın ne pişirdi! Görenleri şoke eden anlar Mardin'de kavurucu sıcaklar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sıcak havanın etkisini ortaya koymak isteyen bir vatandaş ise güneşte yumurta pişirdi.

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Türkiye yazın en sıcak aylarından birisini yaşamaya başladı. Temmuz ayının gelmesiyle beraber, sıcaklıklar da arttı.

Özellikle Mardin ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, sıcak havalardan dolayı zor anlar yaşıyor.

Mardin'de sıcaklığın ne kadar yüksek olduğunu göstermek isteyen bir vatandaş ise ilginç bir yönteme başvurdu.

Yumurta pişirdi

Artan sıcaklıkları göstermek isteyen bir vatandaş, Mardin'de güneşin altına bıraktığı tavaya kırdığı yumurta anlarını paylaştı. Yumurtanın anında piştiği görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.