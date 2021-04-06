Marko Jaric kimdir? Survivor'a konuk olan Marko Jaric kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Marko Jaric kimdir? Survivor'a konuk olan Marko Jaric kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021 yarışmasının dün akşamki bölümünde, Marko Jaric'in de yer aldığı bir basketbol maçı oynandı. Peki, Marko Jaric kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Eski NBA oyuncusu Marko Jaric, Acun Ilıcalı'nın özel misafiri olarak Survivor 2021'e konuk oldu.

Bir dönem Adriana Lima ile evliliği nedeniyle gündeme gelen basketbolcu Marko Jaric'in hayatı merak edildi.

'Dünyaca ünlü Sırp basketbolcu Marko Jaric kimdi? Survivor'a konuk olan Marko Jaric kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?' soruları, en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı.

Peki, Marko Jaric kimdir? Marko Jaric kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte, Marko Jaric'in biyografisi..

MARKO JARİC KİMDİR?

12 Ekim 1978 tarihinde Belgrad'da dünyaya gelen Marko Jaric, İtalya Şampiyonluğu'nu arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur.

2000 yılında Fortitudo Bologna ile 2001 yılında ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaşmıştır.

2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiş ve 12 Ağustos 2005 tarihinde Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a giden Jaric, Haziran 2008 tarihinde Memphis Grizzlies'e gitmiştir.

Marko Jarić ve takımı Memphis Grizzlies, 2009-10 NBA sezonunda, Jarić'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaşmıştır.

22 Aralık 2009 tarihinde Jarić, Real Madrid ile anlaşmış ve 14 Ocak 2011 tarihinde Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzalamıştır.

Ekim 2012 tarihinde Chicago Bulls'a katılmış fakat 24 Ekim'de takımdan gönderilmiştir. Eylül 2013 tarihinde Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen 15 Ekim'de takımdan gönderilen Marko Jarić, genç milli basketbol takımı ile 1998 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Yugoslavya milli basketbol takımının bir oyuncusu olarak 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında ve 2002 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Marko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srećko Jarić'in oğludur.

12 Haziran 2008 tarihinde Brezilyalı süper model Adriana Lima ile nişanlanmış ve 2009 yılının Sevgililer Günü'nde ABD'de evlenmiştir. Çiftin Valentina Lima Jarić ve Sienna Lima Jarić adında iki kız çocukları vardır.