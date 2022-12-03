Marvel efsanesi geri dönüyor! Galaksinin Koruyucuları 3'ten ilk fragman geldi! İşte konusu ve çıkış tarihi...

Marvel, 2017'den bu yana üzerinde çalıştığı efsane filmi Galaksinin Koruyucuları 3'ün fragmanını yayınladı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Filmin çıkış tarihisi ise merak konusu oldu.

Marvel, günümüzde en çok izleyici kitlesine ulaşan yapımlar arasında yer alıyor. Efsane filmlerinden biri olan Galaksinin Koruyucuları için müjdeyi duyurdu.

İlk olarak 2014 yılında çıkış yapan Galaksinin Koruyucuları filmi, gişe rekorları kırmayı başardı. 2017 yılında ise devam filmiyle izleyici karşısına çıktı.

Serinin 3. filmi için Brezilya’daki CCXP 2022 etkinliğinde tanıtım videosu yayınlandı. Fragman, Galaksinin Koruyucuları filminden beklenen tüm esprileri içeriyor.

Marvel, yeni filmiyle ilgili açıklamasında, “Galaksinin Koruyucuları Vol. 3, sevgili uyumsuz grubumuz bugünlerde biraz farklı görünüyor. Hâlâ Gamora’nın kaybından sersemlemiş olan Peter Quill, evreni savunmak ve kendilerinden birini korumak için ekibini etrafında toplamalıdır. Başarılı bir şekilde tamamlanmadığı takdirde, büyük olasılıkla bildiğimiz Muhafızların sonunu getirebilecek bir görev.” sözlerine yer verdi.

Galaksinin Koruyucuları 3 ne zaman vizyona girecek?

Kadrosunda Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter ve Maria Bakalova’nın rol aldığı serinin son filminin 5 Mayıs 2023'te vizyona girmesi bekleniyor. İşte ilk fragmanı...