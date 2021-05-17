Marvel filmi Black Widow konusu ve oyuncuları | İlk fragman yayında..

Marvel filmlerini özleyenlerin merakla beklediği bir yapım olan Black Widow'un ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Peki Black Widow ne zaman vizyona girecek? İşte Black Widow konusu ve oyuncuları

2021 MTV Film ve TV Ödülleri, 16 Mayıs'ta Los Angeles'taki Palladium'da yapılan törenle gerçekleşti.

Oldukça renkli anlara sahne olan ödül gecesinde, yönetmenliğini Cate Shortland’ın ve yapımcılığını Kevin Feige’in üstlendiği Black Widow filminin fragmanı da ilk kez yayımlandı.

Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü.

Bu gelişmelerin ardından Marvel filmlerini özleyenlerin merakla beklediği Black Widow'un ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Aynı zamanda filmin konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılan konular arasında yerini aldı.

Peki Black Widow ne zaman vizyona girecek? İşte Marvel filmi Black Widow konusu ve oyunucu kadrosu...

Black Widow Fragman - You Got A Plan İZLE

BLACK WIDOW (KARA DUL) VİZYON TARİHİ

Marvel Comics'in yayımladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi dördüncü Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi, Black Widow'un 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

Yönetmenliğini Cate Shortland'ın yaptığı, başrollerini Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Ray Winstone ve Rachel Weisz'ın paylaştığı ABD yapımı filmin çekimleri; Macaristan, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde yapıldı.

Black Widow'un, MCU'nun Dördüncü Fazın ilk filmi olarak, 9 Temmuz 2021 tarihinde ABD, Türkiye, Romanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ne bağlı bazı ülkelerde de yayımlanması kesinleşti.

BLACK WIDOW KONUSU

Aksiyon dolu casusluk ve gerilim filmi Black Widow, Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alıyor.

Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow, geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla defterinin karanlık tarafıyla yüzleşir.

Onu alt etmek için hiçbir zaman vazgeçmeyen bir güç tarafından takip edilen Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan çok önce ardında bıraktığı parçalanmış ilişkileriyle uğraşmak zorundadır.

Black Widow rolünde Scarlett Johansson ve Yelena rolünde Florence Pugh’ın yer aldığı filmde The Red Guardian rolünde David Harbour ve Melina rolünde Rachel Weisz yer alıyor.

BLACK WIDOW OYUNCULARI