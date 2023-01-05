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    Masal ve Köfte'nin yolculuğu...Taçsız Prenses dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    FOX TV'nin yeni iddialı dizisi Taçsız Prenses 9 Ocak'ta yayınlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu merak edilen Taçsız Prenses dizisi hakkında bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 16:52
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    Masal ve Köfte'nin yolculuğu...Taçsız Prenses dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı “Taçsız Prenses” dizisinin merakla bekleniyor.

    10 Ocak Salı günü ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşacak dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

    Karanlığın içinde umudu bulma hikayesi Taçsız Prenses'te bir köpek de yer alacak.

    Peki Taçsız Prenses konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

    Taçsız Prenses oyuncuları

    Dizinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi birbirinden çok sevilen oyuncular yer alıyor.

    Masal ve Köfte nin yolculuğu...Taçsız Prenses dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? #1

    Taçsız Prenses dizi konusu

    Taçsız Prenses’te; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.

    Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir.

    Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

    Masal ve Köfte nin yolculuğu...Taçsız Prenses dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? #2


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