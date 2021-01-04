MasterChef 2020 şampiyonu Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'nin ilk haftalarında "basitçe şampiyon olmaya geldim" diyen Serhat Doğramacı, birincilik ödülünün sahibi oldu. Peki MasterChef şampiyonu o Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli..

MasterChef Türkiye'de finalisler Serhat ve Barbaros, birincilik ödülü ve MasterChef kupası için ter döktü.

Altı aylık MasterChef Türkiye macerasını şampiyonluk kupası ile taçlandıran Serhat Doğramacı oldu. MasterChef Serhat, izleyiciler tarafından internette en çok aranılan ve en çok konuşulan ismi oldu.

Peki, MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu olan Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mutfak eğitimi nerelerde aldı? İşte MasterChef Serhat hakkındaki tüm bilgiler...

MASTERCHEF ŞAMPİYONU SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor.

Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti.

MasterChef Türkiye 2020’de sezonu birinci olarak bitiren isim, canlı yayında oynana imza tabağı sonucunda belli oldu.

İki gün süren büyük finalde son oyuna Barbaros 118-117 önde girmişti. Son oyun canlı yayında yapıldı. Yarışmacıların yapacakları imza tabağı için bir saat süre verildi.

Şeflerden son oyunda Barbaros’tan daha çok puan alan Serhat, MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu oldu.

2020 MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

Merakla beklenen MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye birincisine verilecek ödül: Jeep Renegade oldu.