MasterChef 2021 kırmızı takım kaptanı Eren kimdir? Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler...

MasterChef Türkiye 2021’de mavi takım kaptanı olan Burcu, ilk olarak kırmızı takım kaptanı olmasını istediği yarışmacı olarak Eren'i seçti. Seyirciler, Eren Kaşıkçı kimdir araştırmaya koyuldu.

MasterChef Türkiye’de sezonun ilk takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği mantıyı en iyi şekilde 40 dakikada yapmaya çalıştı.

MasterChef 2021'de kaptanlık oyununu kazanan ve mavi takım kaptanı olan Burcu, kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti.

Kırmızı takımın ilk kaptanı olan Eren Kaşıkçı'ya dair bilgiler sorgulanmaya başladı. Seyirciler, MasterChef Eren kimdir? Eren Kaşıkçı nereli, kaç yaşında? merak ediyor.

İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında bilgiler..

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır.

Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur.

Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

Mesleğini çok sevdiğini aktaran MasterChef Eren Kaşıkçı, turizm sektörünün pek çok farklı pozisyonunda ve Türkiye'nin birçok yerinde tecrübe edindiğini belirtmektedir.

Eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında, çalıştığı otelde tanıştığını ifade eden MasterChef Eren, birlikte Bodrum'a yerleştiklerini ifade etmektedir. 'Oraya yeni hikayeler yazmaya gittik' diyen Eren, 2017 yılında ise Ecem ile evlendiklerini ve Çanakkale'nin en turistik bölgelerinden biri olan Gökçeada'ya taşındıklarını söylüyor.

MasterChef Eren Kaşıkçı'nın Instagram hesabı 'kizilsakalinmutfag' kullanıcı adıyla platformda yer almaktadır.