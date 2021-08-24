MasterChef 2021 mavi takım kaptanı Burcu kimdir? Burcu Önal hakkında bilgiler...

MasterChef'te rakiplerine göre daha iyi yemek hazırlayan Burcu Önal, mavi takım kaptanı olunca hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki MasterChef Burcu kimdir? İşte biyografisi...

MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununu kazanan Burcu Önal, sezonun ilk mavi takım kaptanı seçildi.

Kaptanlığı kazanan Burcu Önal'a dair bilgiler araştırılmaya başladı.

Seyirciler, MasterChef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli sorguluyor. İşte MasterChef Burcu hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

MasterChef Burcu Önal, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya’da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

GEÇEN SEZON DA KATILMIŞTI

2020’de MasterChef’in elemelerine katılan Burcu Önal, Çin Mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu.

Giydiği Uzak Doğu kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmiş olan yarışmacı üçlü eleme turunda sufle yaparken Walison’a yardım ederek elenmişti. İyi niyeti, güler yüzü, kibarlığı ve paylaşımcı tavırları ile hafızalara kazınmıştı.

ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Bu yıl ilk turda kısa sürede hazırladığı başarılı tadım menüsü sayesinde ikinci tura çıkmayı başardı.

Üçlü düelloda Burcu Önal, Mahsun Bilge ve Selçuk Selçuk isimli yarışmacılar ile eşleşti. Şefler, yarışmacılardan Ege mutfağına özgü kabak çiçeği dolması hazırlamalarını istedi. Verilen süre sonunda yarışmacıların hazırladıkları tabaklar jürinin beğenisine sunuldu. Şefler, geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılan ve erken veda eden Burcu Önal’ı seçti. Böylece Burcu Önal, 3. tura çıkmaya hak kazandı.

Final turunda ikinci grupta yer alan Burcu Önal, terkib-i çeşidiyye yemeğinin istenildiği ilk turda Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz, Merve ile birlikte turu geçen isim oldu. Yaratıcılık oyununda ana ürün fıstık ezmesi idi. Gecenin en iyi tabağını sunan Burcu Önal, MasterChef 2021’in ana kadrosuna giren 8. yarışmacı oldu.

BURCU KENDİNİ ŞÖYLE TANIMLIYOR:

"Burcu Önal, şeflikten ziyade bu yola baş koymuş yemek uğruna atılmadığı macera, karşılaşmadığı engel kalmamış ama hiçbir zorluk yine de içindeki yemek aşkı ile yanan ateşi söndürmemiş, her defasında daha da korlanarak hiç bitmeyecek bir aşk ile yanmaya devam eden bir yemek tutkunu…

Hikâyem çok farklı alışılagelmişten öte bunun en büyük sebebi bu yoldaki aşkımın tutkumun büyüklüğü…

En büyük hedefim bu yola benim gibi sadece içindeki aşk ve tutku ile çıkan genç meslektaşlarıma hikâyem ve yaptıklarımla umut olmak.

Zorluklar ve haksızlıklar karşısında yoldan dönmeyip yürüyerek nerelere ulaşabileceğimizi göstermek

Bir diğer hedefimse hikayesi ve yaptıkları ile dünyaya örnek bir şef olmak ....

Çünkü ben içimdeki aşka güveniyorum..."