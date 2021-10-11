MasterChef 2021 yarışmacıları para alıyor mu? İşte bölüm başı ücretleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef ilgiyle takip edilirken bir yandan da yarışmacılar para kazanıyor mu merak ediliyor. Peki MasterChef yarışmacıları para alıyor mu, ne kadar?

MasterChef Türkiye yarışması son dönemde Türkiye'nin en fazla izlediği yarışma programları arasında yer alıyor.

Şef hayali olma yolunda ter döken yarışmacılar, büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele veriyor.

Ancak seyircilerin merak konusu olan bir konuda daha var ki; MasterChef yarışmacıları para kazanıyor mu? Zamanlarının çoğunu çekimlerde geçiren ve çalışmaya vakit bulamayan yarışmacılar nasıl geçiniyor dikkat çekiyor.

İlk başta gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılanan MasterChef yarışmacılarının son gelen iddialar doğrultusunda bölüm başına para kazandıkları düşünülüyor.

Peki MasterChef yarışmacıları ne kadar kazanıyor? İşte bölüm başına iddia edilen rakamlar...

MASTERCHEF YARIŞMACILARI NE KADAR PARA KAZANIYOR?

MasterChef 2021 Türkiye yarışmasında zaman zaman ödüllü yarışmalar tertip ediliyor. Bu yarışmalardan programa katılanlar belli bir miktar para ödülü kazanıyor. Yarışmalarda 25 bin TL gibi bir ödül kazanıyor.

Yarışmacıların 25 bin liralık ödülü önemsemeden yarışması akıllara, "Bölüm başına ne kadar kazanıyorlar da 25 bin lirayı önemsemiyorlar?" sorularını getirdi.

MasterChef 2021 yarışmasında programa katılanların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanında MasterChef yarışmacılarının bölüm başına 10 bin ila 40 bin TL arasında değişen miktarlarda para aldıkları iddia ediliyor.

MASTERCHEF JÜRİLERİ NE KADAR KAZANIYOR?

Bir diğer akıllardaki soru ise MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun bölüm başına ne kadar kazandığı. Bu soru çok kez gündeme getirildi ancak hiçbir zaman net olarak yanıtlanmadı.