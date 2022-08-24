MasterChef 2021'e damga vurmuştu! Üzücü haber geldi...

MasterChef eski sezon yarışmacılarından olan Hamza Mercimek, verdiği haberle sevenlerini kahretti. Peki, MasterChef Hamza'nın yaşadığı sağlık sorunu ne? İşte detaylar..

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor.

Ana kadro seçmelerinin tamamlandığı MasterChef Türkiye'nin 22 Ağustos akşamı yayımlanan bölümüne, 2021 yarışmacıları konuk oldu.

Önlüklerini yeni sezon yarışmacılarına devretmek için gelen yarışmacılardan Hamza Mercimek'in olmaması ise dikkat çekti.

Böbreklerini kaybetti

Hamza Mercimek dün akşam programa görüntülü olarak bağlandı.

Programa evinden görüntülü olarak bağlanan Hamza, böbreğindeki ağrı yüzünden hastaneye gittiği ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlanacağını söyledi.

Mercimek, ayrıca açıklamasında böbreklerini kaybettiğini ve annesinden nakil olacağını belirtti.

Bu üzücü haber ise hem şefleri hem de sevenlerini kahretti.

MasterChef Hamza Mercimek kimdir?

MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek yarışmaya İstanbul’dan katılmıştı.

25 yaşında olan ve iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Hamza aslen Bolu doğumlu.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyordu. Mercimek birçok otel ve restoran mutfağında çalışmıştır.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başlayan Hamza Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını aktardı.







