MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8'in fenomen yarışması MasterChef, yeni sezona hazırlanıyor.
MasterChef 2024 için geri sayım sürerken, jüri üyeleri de kaldığı yerden devam edecek mi merak ediliyor.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışma, heyecanla bekleniyor.
MasterChef 2024 ne zaman başlayacak sorusu medya gündemine gelirken, ipuçları da çoğaldı.
Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...
MasterChef 2024 için başvurular başladı ancak kadro netleşmedi.
Survivor'ın final yapmasının akabinde 2024 sezonunun başlaması bekleniyor.
Geçen sezon haziran ayına denk gelmişti; bu sefer de yaz aylarında öngörülüyor.