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MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi

MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi TV8'in sevilen yarışması MasterChef için geri sayım başladı. Heyecan ve lezzetin bir arada olduğu MasterChef'in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, MasterChef 2024 ne zaman? İşte yayın tarihi...