MasterChef 47. bölüm fragmanı: İspanya'ya hoş geldiniz!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in 47. bölümünde mutfakta İspanya konsepti var. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye 47. bölüm fragmanı..

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de takım oyunları devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 25 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 47. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef Türkiye 2021'in 47. bölümünde yarışmacılar, İspanya yemekleriyle dokunulmazlık mücadelesi verecek.

Eleme ve düellolalardan geçerek ana kadroya girmeye hak kazanan 16 yarışmacı, elenmemek için mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek.

İşte MasterChef Türkiye 47. bölüm fragmanı...

Masterchef Türkiye 47. Bölüm Fragman VİDEO

MASTERCHEF 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef 2021’de sezonun ilk takım oyunu, dokunulmazlık oyunu heyecanla bekleniyordu. Oynanan kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı Burcu, kırmızı takım kaptanı Eren olmuştu.

Burcu ve Eren’in kaptanlığında mavi takım ile kırmızı takım, esnaf lokantası konseptli yemekler yaparak yarıştı.

Dün akşam yapılması istenen yemekler; ezogelin çorbası, içli pilav, işkembeli nohut, kuru fasulye, patlıcan musakka, incik haşlama ve revani idi. Şefler, yemekleri tek tek değerlendirdi ve kazanan takımı açıkladı.

Kırmızı takım, Mavi takımı 4-3 yenerek dokunulmazlığı kazanan takım oldu.