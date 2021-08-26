MasterChef 48. bölüm fragmanı: Sezonun ilk Masterclass'ı!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in 48. bölümünde sezonun ilk Masterclass'ı yapılacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye 48. bölüm fragmanı..

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de takım oyunları devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı ekranlara gelecek 48. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef Türkiye 2021'in 48. bölümünde, sezonun ilk Masterclass'ı yapılacak. Ünlü şeflerin bilgilerinden faydalanmak isteyen yarışmacılar da yeteneklerini ikiye katlamak adına şefleri can kulağıyla dinleyecek.

Öte yandan bu akşam yapılacak olan yarışmada, en başarılı olan 8 isim belirlenecek. Ardından bu 8 isimle bir yarışma daha yapılacak. en başarılı olan isim, sürpriz ödülün sahibi olacak. İşte MasterChef Türkiye 48. bölüm fragmanı..

MasterChef 48. bölüm fragmanı İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 47. bölümünde konsept "İspanya mutfağı" olurken, kazanan takım ise kırmızılar oldu. Kırmızı takım bu hafta ikinci kez yarışmayı kazanırken, mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için eleme oynadı.

Eleme adayı olan Tahsin ve Tunahan'ın yer almadığı bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılara belirli ürünler verdi. Verilen belirli ürünlerle, yarışmacılardan bir yemek ortaya çıkarmaları istendi. 40 dakika süre verilen oyunda kazananı, yapılan tadım sonrasında şefler açıkladı. Gecenin en iyi yemeğini yapan Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi. Oylama sonucunda oylar Hamza, Görkem ve Safanur arasında dağıldı.

İsimleri, yedişer kez yazılan Görkem ve Hamza arasında potaya gidecek ismi, kaptan Burcu belirledi. Burcu'nun seçtiği Görkem, MasterChef'te haftanın dördüncü eleme adayı oldu.