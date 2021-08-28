MasterChef 50. bölüm fragmanı: Yedeklerden ana kadroya kim girecek?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in 50. bölümünde yedek yarışmacılardan biri ana kadroya geçecek. Peki o isim kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 50. bölüm fragmanı...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de takım oyunları devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 28 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 50. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef Türkiye 2021'de ilk haftanın dokunulmazlık oyunlarının heyecanı yaşandı ve 6 eleme adayı belirlendi. 50. bölümünde ise yedek yarışmacıların heyecanı var.

Bu akşam ana kadrodan biri elenecek ve yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. İşte MasterChef Türkiye 50. bölüm fragmanı...

MasterChef 50. bölüm fragmanı İZLE