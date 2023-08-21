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2019 yılında MasterChef'e katılan Alican Sabunsoy, All Star kadrosuyla yeniden ekranlarda.
Yarışma döneminde de adından söz ettiren Sabunsoy, seyircilerin desteklediği isimler arasında yer alıyor.
Duruşu, konuşması ve tavırlarıyla dikkatleri çeken yarışmacı, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Instagram'da Alican
Aslen Adanalı olan Alican'ın Instagram pozları, yürekleri yaktı.
Karizmasıyla öne çıkan MasterChef Alican, binlerce beğeni topladı.
32 yaşındaki Alican Sabunsoy, fit görüntüsü ve karakteristik yüz yapısıyla fenomen olma yolunda ilerliyor.