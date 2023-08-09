MasterChef Alican sevgilisi bakın kimmiş! Bikinili kareleri sosyal medyayı salladı: "Çok şanslı adamsın" MasterChef'e yeniden katılan Alican Sabunsoy'un sevgilisi, görenleri kendisine hayran bıraktı. MasterChef Alican'ın sevgilisi Zeynep İpek, bikinili kareleri ile sosyal medyanun gündemine oturdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

All Star olarak ekrana gelen yarışmaya geçtiğimiz günlerde dahhil olan Alican Sabunsoy ise 2019 yılında şampiyonluğu kul payı kaçırmıştı.

Cemre Uyanık'a kaptırdığı şampiyonluğu geri kazanmak için yarışmaya dönen Sabunsoy, sevgilisiyle gündem oldu.

MasterChef Alican'ın sevgilisi Zeynep İpek önceki gün sevgilisini, Instagram sayfasının hikaye bölümünde nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

İşte Alican'ın büyük aşkı!

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen çiftin tatil pozları da olay oldu. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada epey ilgi gördü.

Alican Sabunsoy ile sevgilisin pozlarına 'Çok güzelsiniz', 'Ne kadar yakışıyorsunuz', 'Çok şanslı adamsın' gibi yorumlar yapıldı.