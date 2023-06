MasterChef All Star 2023 kadrosunda kimler var? İşte yarışmacı kadrosu Geçtiğimiz sezonun finalinde müjdelenen MasterChef All Star'a sayılı günler kaldı. Yarışmaya dahil olan isimler de netleşmeye başladı. Peki, MasterChef All Star kadrosunda kimler, hangi yarışmacılar var? İşte detaylar...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef, Survivor'ın final yapmasının akabinde başlayacak. Fenomen yemek yarışması MasterChef, bu kez All Star kadrosuyla ekranlarda olacak. Heyecanla beklenen All Star'dan ilk uzun fragman yayınladı. Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Şef Somer Sivrioğlu ise görülmedi. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı. 14 Haziran'da yayınlanacak olan MasterChef All Star kadrosunda kimler var merak ediliyor. İşte MasterChef All Star 2023 yarışmacıları... Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman