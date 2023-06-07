MasterChef All Star 2023 kadrosunda kimler var? İşte yarışmacı kadrosu

TV8'in sevilen yarışması MasterChef, Survivor'ın final yapmasının akabinde başlayacak.
Fenomen yemek yarışması MasterChef, bu kez All Star kadrosuyla ekranlarda olacak.
Heyecanla beklenen All Star'dan ilk uzun fragman yayınladı. Tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Şef Somer Sivrioğlu ise görülmedi.
TV8 ekranlarında yayınlanan programın yarışmacı kadrosu, yeni sezon tanıtım fragmanı ile netleşmeye başladı.
14 Haziran'da yayınlanacak olan MasterChef All Star kadrosunda kimler var merak ediliyor.
İşte MasterChef All Star 2023 yarışmacıları...
- Barbaros Yoloğlu
- Uğur Kardaş
- Metin Yavuz
- Sergen Özer
- Eren Kaşıkçı
- Sefa Okyay Kılıç
- Eray Aksungur
- Kıvanç Karadeniz
- Hasan Biltekin
- Fatma Nur Uçar
- Ayaz Geçer
- Tolga Şener
- Cemre Uyanık
- Alican Sabunsoy
- Mustafa Aydın
- Esra Tokelli
- Dilara Başaran
- Rıfat Yurttaş
- Suna Aydın
- Kerem Giritlioğlu
- Tahsin Küçük
- Ebru Has
- Yağız Özçelik
- Batuhan Bayır
- Faruk Batuhan Öner
- Gülşah Suna
- Duygu Acarsoy Atun
- Pelin Zaman