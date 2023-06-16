MasterChef All Star 3. bölüm fragmanı: Tansiyon yükseliyor "Diskalifiye olmak istiyorum" MasterChef All Star, bu sezon eski yarışmacılarıyla ekranlara geliyor. Yarışma programından yeni bölüm fragmanı geldi. Henüz 3. bölümde olmasına rağmen yarışmada yaşanan gerginlik ağızları açık bıraktı. O yarışmacı diskalifiye olmak istediğini söyledi. Bakın şefler ne yapacak...

İlk olarak 2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 7 yıl aradan sonra TV ekranlarında geri dönüş yaptı. 2018 yılından bu yana her yıl izleyici karşısına çıkan, Acun Medya imzalı MasterChef Türkiye, bu sezon yepyeni formatıyla ekranlarda yer alıyor. Eski sezon yarışmacıların yer aldığı MasterChef All Star’da eleme turları devam ediyor. Her gün bir yarışmacı ana kadroya dahil oluyor. Yarışmanın 3. bölümü bu akşam yayınlanacak. Yayınlanan 3. bölüm fragmanı izleyicileri şaşkına çevirdi. Diskalifiye şoku MasterChef All Star yarışma programında bu akşam tansiyon yükseliyor. Yarışmacılardan Mehmet, "Diskalifiye olmak istiyorum" sözleriyle herkesi şoke etti. Mehmet'in bu sözleri karşısında şoka uğrayan Mehmet Şef ise yarışmacıya kapının yolunu gösterdi. İşte yeni bölüm fragmanı...