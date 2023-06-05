Türkiye'nin en zorlu yarışma programı MasterChef, bu sezon farklılıklar yaratacak. Yeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak.
Survivor'ın bitimine kısa bir zaman kala, tanıtım videosu yayınlanan MasterChef'te bu sezon eski yarışmacılar yer alacak.
Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı MasterChef All Star için geri sayım başladı. İlk bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu.
Bütün kadronun göründüğü fragmanda jüri üyelerinde dikkat çeken o detay izleyicileri şaşkına çevirdi.
Somer Şef yok!
MasterChef All Star'ın yayınlanan fragmanında Somer Şef'in olmaması dikkat çekti. Diğer yandan yarışmacılar merak edilen konular arasında. İşte MasterChef All Star ilk bölüm fragmanı...
MasterChef All Star Türkiye tanıtımı