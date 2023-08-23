MasterChef All Star’da 22 Ağustos eleme adayları belli oldu! İşte potaya giren isimler... MAsterChef All Star’da dün akşam haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bakın hangi yarışmacılar potaya girdi.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star, tüm hızıyla devam ediyor.

Çekişmeli geçen bir haftanın sonunda izleyicilerin favorisi Rıfat, yarışmaya veda etmişti.

Dün akşam gerçekleşen bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Dilara oldu.

Dilara'nın ilk eleme adayını çıkarmasının ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte o isimler...

22 Ağustos MasterChef eleme adayları

MasterChef All Star'da dün akşam, dokunulmazlığın sahibi olan Dilara, eleme potasına Tolga'yı çıkardı.

Takım arasında gerçekleşen oylama sonucu eleme potasına giren ikinci yarışmacı Gamze oldu.