MasterChef All Star’da ana kadro ve yedek kadro tamamlandı! İşte bomba isimler… MasterChef All Star’da ana kadro listesi tamamlandı. Dün akşam yayınlanan bölümde ana kadro için mücadele edecek olan yedek yarışmacılar da belli oldu. İşte kadrodaki bomba isimler…

TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu yarışma programlarından biri olan MasterChef All Star, bu sezon bomba gibi geldi.

Eski yarışmacıların yer aldığı programda, haftalardır ana kadro için kıyasıya mücadeleler gerçekleşti.

Toplamda 5 sezon yarışmacılarının yer aldığı MasterChef All Star'da her hafta 5'er kişi ana kadroya dahil edildi.

2018-2019, 2020, 2021 ve 2022 sezonu yarışmacıları arasından en iyiler seçilerek ana kadro belirlendi.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise ana kadroya girebilmek için mücadele edecek olan yedek kadro belli oldu.

MasterChef All Star ana kadrosu bu sezon ekranlara damga vuracak. İşte ana kadro ve yedek kadro yarışmacıları...

MasterChef All Star ana kadro

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022

MasterChef All Star yedek kadro

Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da ikinci turdan yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.