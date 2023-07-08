MasterChef All Star’da ana kadro ve yedek kadro tamamlandı! İşte bomba isimler…

TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu yarışma programlarından biri olan MasterChef All Star, bu sezon bomba gibi geldi.
Eski yarışmacıların yer aldığı programda, haftalardır ana kadro için kıyasıya mücadeleler gerçekleşti.
Toplamda 5 sezon yarışmacılarının yer aldığı MasterChef All Star'da her hafta 5'er kişi ana kadroya dahil edildi.
2018-2019, 2020, 2021 ve 2022 sezonu yarışmacıları arasından en iyiler seçilerek ana kadro belirlendi.
Dün akşam yayınlanan bölümde ise ana kadroya girebilmek için mücadele edecek olan yedek kadro belli oldu.
MasterChef All Star ana kadrosu bu sezon ekranlara damga vuracak. İşte ana kadro ve yedek kadro yarışmacıları...
MasterChef All Star ana kadro
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022
MasterChef All Star yedek kadro
Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da ikinci turdan yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.