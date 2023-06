MasterChef All Star'da ana kadroya giren son isim belli oldu! İşte son yarışmacı... MasterChef All Star dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekranlara geldi. 2018-2019 sezonu yarışmacıları arasında kadroya giren son yarışmacı belli oldu. Peki dün akşam MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef All Star ana kadroya giren son isim...

Yeni formatı ile ekranlarda fırtınalar estirecek olan MasterChef Türkiye, eski yarışmacıları arasından güçlü bir kadro kuruyor. Dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da ana kadroya girecek olan yeni isim belli oldu. Mehmet Şef dün akşam yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta 2020 yarışmacılarının yer alacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: Sizden sonra gelecek arkadaşlarımız MasterChef Türkiye'nin 2020 yılının yarışmacıları olacak. Oradan da beş arkadaşımızı alacağız. Daha sonraki haftalardan da beşer yarışmacı alarak yirmi yarışmacı ile MasterChef Türkiye'yi başlatacağız. Dün akşam yayınlanan bölümü kaçıran izleyiciler ana kadroya giren son ismi merak ediyor. Peki MasterChef All Star'da ana kadroya giren son isim kim oldu? MasterChef All Star ana kadroya giren son yarışmacı kim? MasterChef All Star’da dün akşam istenilen tabağı çıkararak bir sonraki tura geçen isimler Faruk Batuhan Öner, Rıfat Yurttaş, Hakan Kanık, Mustafa Aydın oldu. Yaratıcılık tabağı hazırlayan dört yarışmacıdan jürinin oylamasıyla ana kadroya giren yarışmacı Rıfat Yurttaş oldu. İsmi açıklandıktan sonra mutluluğunu paylaşan Rıfat Yurttaş, açıklamasında şu sözleri kullandı: Benim adımı söyledikleri anda çıldırıyordum. Sonunda oldu. Yarışmaya başlamadan önce çok kolay geçeceğini düşünüyordum. Hatta şeflerime de söylemiştim. İlk gün ilk çıkan kişi olacağımı düşünüyordum. MasterChef All Star'ın yemekleri, imza tabakları bana öyle bir tokat vurdu ki. Herkes gibi benim de nevrim döndü. Ama bu beşinci giriş, bu son giriş, bu şöhretli giriş bana çok uğurlu gelecek. MasterChef All Star’da ana kadroya giren isimler Güzide Mertcan

Batuhan Bayır

Suna Aydın

Eda Karabulut

Rıfat Yurttaş