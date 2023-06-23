MasterChef All Star’da büyük heyecan: Ana kadroya giren 8. isim şaşırttı MasterChef All Star'da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı. 2020 sezonu yarışmacıları arasında en iyi tabağı çıkaran isim ana kadroya dahil oldu. Başarılı yarışmacı kusursuz performansıyla geceye damga vurdu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef, eski sezon yarışmacılarıyla eleme turuna devam ediyor.

2018-2022 yılları arasında MasterChef Türkiye’de yarışan birbirinden başarılı isimler, bu sezon MasterChef All Star’da yer alabilmek için yarışıyor.

Programın ilk haftasında yarışan 2018-2019 yarışmacıları arasından Güzide, Suna, Eda, Batuhan ve Rıfat ana kadroya dahil oldu.

Bu hafta 2020 sezonu yarışmacıları mücadele ediyor. 2020 sezonundan Sefa ve Tanya ana kadroya dahil olurken 8. İsim merak ediliyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde yine kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. İşte şeflerin seçimiyle en iyi tabağı çıkaran ve ana kadroya dahil olan 8. isim…

MasterChef All Star'da 8. yarışmacı belli oldu!

MasterChef All Star'da dün akşam performansıyla geceye damga vuran Esra, ana kadroya giren 8. isim oldu.