MasterChef All Star’da büyük sürpriz: Bakın ana kadroya giren 19. yarışmacı kim oldu! Masterchef All Star’ın ana kadrosu şekilleniyor. Dün akşam yarışan 2022 sezonu yarışmacıları arasından en iyi tabağı çıkaran isim ana kadroya dahil oldu. İşte o sürpriz isim…

MasterChef Türkiye, bu yıl yepyeni formatıyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Birbirinden başarılı yarışmacılar yer alıyor. Eski sezon yarışmacıların ana kadro mücadelesi verdiği yarışmada son isimler belirleniyor. Geçtiğimiz haftalarda 2019, 2020 ve 2021 sezonu yarışmacılarından 5'er kişi ana kadroya seçildi. Bu hafta 2022 yarışmacıları mutfakta yerini aldı. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele gerçekleşiyor. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından ana kadroya dahil olan 19. yarışmacı da belli oldu. İşte o sürpriz isim... 19. yarışmacı belli oldu MasterChef All Star'da ana kadro şekilleniyor. Dün akşam kıran kırana gerçekleşen mücadelenin ardından ana kadroya dahil olan yarışmacı Gamze oldu.