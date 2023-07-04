MasterChef All Star’da eleme fırtınası: Ana kadroya giren 17. yarışmacı bakın kim oldu MasterChef All Star’da ana kadro için elemeler devam ediyor. Dün akşam gerçekleşen heyecan dolu bölümün ardından ana kadroya giren 17. yarışmacı belli oldu.

Acun Medya imzalı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programı bu sezon eski yarışmacılarıyla fırtınalar estiriyor. Her hafta bir sezonun yarışmacılarının yarıştığı programda, 5'er kişi ana kadroya dahil oluyor. Geçtiğimiz haftalarda 2019, 2020, ve 2021 sezonu yarışmacılarından ana kadroya giren isimler belli oldu. Son olarak 2022 sezonu yarışmacıları mutfakta yerini aldı. Tüm sezon boyunca MasterChef’te bulunabilmek için kıran kırana mücadele gerçekleşiyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ana kadroya dahil olan 17. yarışmacı belli oldu. İşte dün akşam MasterChef All Star'ın kazananı... 3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef All Star’ın 17. yarışmacısı belli oldu. Ana kadroya giren yarışmacı Büşra oldu. MasterChef All Star ana kadrosu 1. Grup Güzide - 2019 Suna - 2019 Eda - 2019 Batuhan - 2019 Rıfat - 2019 2. Grup Sefa - 2020 Tanya - 2020 Esra - 2020 Eray - 2020 Berker - 2020 3. Grup Sergen - 2021 Burcu - 2021 Tahsin - 2021 Dilara - 2021 Mert - 2021 4. Grup Çağatay - 2022 Büşra - 2022