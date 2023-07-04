MasterChef All Star’da eleme fırtınası: Ana kadroya giren 17. yarışmacı bakın kim oldu

Acun Medya imzalı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programı bu sezon eski yarışmacılarıyla fırtınalar estiriyor.
Her hafta bir sezonun yarışmacılarının yarıştığı programda, 5'er kişi ana kadroya dahil oluyor.
Geçtiğimiz haftalarda 2019, 2020, ve 2021 sezonu yarışmacılarından ana kadroya giren isimler belli oldu.
Son olarak 2022 sezonu yarışmacıları mutfakta yerini aldı. Tüm sezon boyunca MasterChef’te bulunabilmek için kıran kırana mücadele gerçekleşiyor.
Dün akşam yayınlanan bölümde ana kadroya dahil olan 17. yarışmacı belli oldu. İşte dün akşam MasterChef All Star'ın kazananı...
3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef All Star’ın 17. yarışmacısı belli oldu. Ana kadroya giren yarışmacı Büşra oldu.
MasterChef All Star ana kadrosu
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022