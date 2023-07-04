MasterChef All Star’da eleme fırtınası: Ana kadroya giren 17. yarışmacı bakın kim oldu

Acun Medya imzalı, ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programı bu sezon eski yarışmacılarıyla fırtınalar estiriyor.

Her hafta bir sezonun yarışmacılarının yarıştığı programda, 5'er kişi ana kadroya dahil oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda 2019, 2020, ve 2021 sezonu yarışmacılarından ana kadroya giren isimler belli oldu.

Son olarak 2022 sezonu yarışmacıları mutfakta yerini aldı. Tüm sezon boyunca MasterChef’te bulunabilmek için kıran kırana mücadele gerçekleşiyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde ana kadroya dahil olan 17. yarışmacı belli oldu. İşte dün akşam MasterChef All Star'ın kazananı...

3 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef All Star’ın 17. yarışmacısı belli oldu. Ana kadroya giren yarışmacı Büşra oldu.

MasterChef All Star ana kadrosu

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022