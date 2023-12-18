MasterChef All Star'da eleme gecesi: Dokuzuncu olarak veda etti MasterChef All Star'ın dünkü eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Dilara oldu.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün yine eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar bıldırcın ve börülce konseptli bir yemek yaptı.

Gece sonunda ise elenen isim, şeflerin oylarıyla açıklandı.

Esra ve Dilara kozlarını paylaştı

Barbaros ilk etabı birinci olarak bitirirken Esra, Batuhan ve Dilara son 3 arasına kaldı.

Batuhan'ın da potadan çıkmasıyla birlikte Esra ve Dilara ikinci turda yeniden kozlarını paylaştı.

Sevilen yarışma programında şeflerden en az oyu alarak elenen isim ise Dilara oldu.

Dilara elendi

Yarışmaya dokuzuncu olarak veda eden Dilara, yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: