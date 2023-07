MasterChef All Star'da eleme heyecanı: İşte dün geceye damga vuran eleme adayları! MasterChef All Star’da dün akşam kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım iki eleme adayı çıkardı. Potaya giren isimler dün geceye damga vurdu. İşte 12 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları…

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yarışma programında heyecan tam gaz devam ediyor. Ana kadro ile yarışmanın ilk haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kaybeden takımdan 2 kişinin eleme potasına gireceği dün akşamki dokunulmazlık oyunu adeta nefes kesti. Yarışmacılar 2021-2022 yılları arasında aram motorlarında en çok aratılan dünya yemeklerini yaptı. Kaybeden takım mavi takım oldu. Kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlığı kazanan bir yarışmacıyı eleme potasına soktu. Ardından takımla birlikte oylama gerçekleşti. Böylece dün gecenin ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte 12 Temmuz MasterChef All Star’da eleme potasına giren isimler… 12 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları MasterChef All Star'da dün akşam ilk eleme adayı Gamze oldu. Ardından yapılan oylamayla ikinci eleme adayı Mert seçildi.