MasterChef All Star’da eleme savaşı: Ana kadroya sürpriz bir isim dahil oldu MasterChef All Star’da eleme turu heyecanı devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölüm ekranlara damga vurdu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil oldu. İşte o sürpriz isim…

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya imzalı MasterChef Türkiye, bu sezon ekranlarda fırtınalar estiriyor. Heyecanı üst seviyelere çıkarak yarışma programında bu sezon eski yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 2019, 2020 ve 2021 yarışmacıları arasından 5'er kişi ana kadroya dahil oldu. Bu hafta 2022 sezonu yarışmacıları, ana kadroya dahil olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümün ardından ana kadroya dahil olan 18. yarışmacı belli oldu. İşte o sürpriz isim... MasterChef All Star'da dünün kazananı MasterChef All Star'da dün akşam kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. 2022 grubundan en iyi tabağı çıkararak ana kadroya dahil olan yarışmacı Ayaz oldu.