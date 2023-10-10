MasterChef All Star'da kaptanlık savaşı: Kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu! İşte yeni takımlar...

Türkiye'nin en sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Son bölümde gerçekleşen kaptanlık oyunu, takımların liderlerini belirlemek için büyük bir rekabete sahne oldu.
Şefler, yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi ve yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya mücadele etti.
Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirleneceği bu kritik an, yarışmacıları heyecanlandırdı.
Yoğun rekabetin ardından mavi ve kırmızı takım kaptanları sonunda belirlendi. İşte kaptanlık yarışını kazanan isim…
Kaptanlık oyununu kim kazandı?
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kaptanlık oyununu Hasan kazandı. Mavi takımın kaptanı olan Hasan, kırmızı takım kaptanı için Kıvanç’ı seçti.
Mavi takım: Hasan (Takım kaptanı), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan
Kırmızı takım: Kıvanç (Takım kaptanı), Alican, Metin, Barbaros, Esra, Tolga, Ayaz, Barış, Kerem