MasterChef All Star'da kaptanlık savaşı: Kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu! İşte yeni takımlar... Masterchef All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar, kaptanlık için mücadele etti. Gecenin sonunda kaptanlık yarışını kazanan yarışmacı belli oldu. İşte kırmızı ve mavi takım kaptanları…

ensonhaber.com Türkiye'nin en sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde gerçekleşen kaptanlık oyunu, takımların liderlerini belirlemek için büyük bir rekabete sahne oldu. Şefler, yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi ve yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya mücadele etti. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirleneceği bu kritik an, yarışmacıları heyecanlandırdı. Yoğun rekabetin ardından mavi ve kırmızı takım kaptanları sonunda belirlendi. İşte kaptanlık yarışını kazanan isim… Kaptanlık oyununu kim kazandı? Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kaptanlık oyununu Hasan kazandı. Mavi takımın kaptanı olan Hasan, kırmızı takım kaptanı için Kıvanç’ı seçti. Mavi takım: Hasan (Takım kaptanı), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan Kırmızı takım: Kıvanç (Takım kaptanı), Alican, Metin, Barbaros, Esra, Tolga, Ayaz, Barış, Kerem