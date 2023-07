MasterChef All Star'da kıyasıya mücadele! Ana kadroya giren 16. yarışmacı şaşırttı MasterChef All Star’da dün akşam kıyasıya mücadele gerçekleşti. Yarışmacılardan en iyi tabağı çıkaran isim 16. olarak ana kadroya girmeye hak kazandı. İşte 2 Temmuz 2023 MasterChef All Star kazananı…

Tv8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya imzalı MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Her hafta farklı sezon yarışmacıları mutfakta yerini alıyor ve her sezondan 5 yarışmacı ana kadroya dahil oluyor. Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2019, 2020, ve 2021 sezonu yarışmacılarından ana kadroya giren isimler belli oldu. Dün akşam itibarıyla 2022 sezonu yarışmacıları ekranlarda yerini aldı. Sezonun en iyileriyle kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Dün akşam ekranlara damga vuran bölümün sonunda ana kadroya giren 16. yarışmacı belli oldu. İşte o sürpriz isim… MasterChef Türkiye 2022 sezonu yarışmacıları arasında dün akşam en iyi tabağı çıkararak ana kadroya dahil olan yarışmacı Çağatay oldu.