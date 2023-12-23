MasterChef All Star'da ödül oyunu gecesi: Bakan Mehmet Fatih Kacır konuk oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuk olduğu MasterChef All Star'da yarışmacılardan coğrafi işaretli ürünlerle yemek yapmaları istendi. Büyük ödülün sahibini bulduğu yarışmada kazanan ise Eren oldu.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen programı MasterChef All Star'da geri sayım sürüyor.

Yarışma programının dün akşamki bölümünde bütün hafta boyunca kıyasıya mücadele eden kırmızı ve mavi takım ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Şefler yarışmacılardan coğrafi işaretli ürünlerle yemekler yapmalarını istedi.

MasterChef'te sürpriz konuk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sevilen yarışma programına konuk olarak coğrafi işaretli sebze ve meyveleri tanıttı.

Kıyasıya geçen mücadelede yarışmacılardan en başarılı tabak yapanlar ikinci etaba kaldı.

Ödülün sahibi Eren oldu

Sonrasında oynanacak olan oyunla da MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün sahibi Eren oldu.

Öte yandan Bakan Fatih Kacır'ın konuk olduğu MasterChef'te coğrafi işaret tesciline dikkat çekildi.

"Türkiye'nin yerel değerlerine katma değerler katabilmek amacıyla, coğrafi işaret tescilini çok önemsiyoruz"

Coğrafi işaretli ürün sayısının 19'a çıkarıldığını söyleyen Bakan Kacır, "Türkiye'nin yerel değerlerine katma değerler katabilmek amacıyla, coğrafi işaret tescilini çok önemsiyoruz. Türkiye çok zengin ürün çeşitliliği açısından. Dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. Özellikle odaklandığımız alan yerel değerlerimizi uluslararası arenada daha güçlü şekilde koruyabilmek. Avrupa Birliği coğrafi işaret ürün sayımızı 19'a çıkarmayı başardık" dedi.

"Türkiye'nin yerel kıymetlerine çok daha fazla sahip çıkacağız"

Sözlerine devam eden Kacır, "Önümüzdeki dönemde bu sayıyı çok daha artırmak istiyoruz. Tüm bu süreçlerde özellikle iki kurumumuz çok önemli. Kalkınma ajanslarımız ve Türk Patent ve Marka Kurumumuz. Coğrafi işaret tescili çok kolay alınmıyor. Çok kapsamlı değerlendirmeler yapıyoruz. Buradan tüm yerel paydaşlarımıza hatırlatmış olalım, kalkınma ajanslarımız onların yanında. Türkiye'nin yerel değerleri tüm dünyada şeflerin mutfaklarına taşınma imkanına sahip oluyor. Biz bu işe daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yerel kıymetlerine çok daha fazla sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.