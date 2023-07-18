MasterChef All Star’da rekabet kızışıyor! İşte yeni takım kaptanları... MasterChef All Star'da ilk elemenin ardından Güzide'nin yerine yeni bir yarışmacı dahil oldu. Haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununun kazananları da belli oldu. İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları ve yarışmacıları...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan giderek artıyor. İlk hafta geride kaldı. Geçtiğimiz hafta kırmızı takım ve mavi takım arasında kıyasıya mücadele gerçekleşti. İki takımdan da yetersiz kalan yarışmacılar eleme potasına çıktı. Sezonun başından bu yana en iddialı yarışmacılardan biri olan Güzide, ilk haftadan yarışmaya veda etti. MasterChef'in ikinci haftasında Güzide'nin gitmesinin ardından yeni yarışmacı Barış Demir ana kadroya dahil oldu. Ardından haftanın kaptanlık oyunu gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takım kaptanları bakın kim oldu! Yeni takım kaptanları belli oldu Ali nazik yemeği yapılan kaptanlık oyununda yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. En iyi tabağı çıkararak mavi takım kaptanı seçilen yarışmacı Eda oldu.