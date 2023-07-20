MasterChef All Star’da şaşırtan sonuç: Bakın eleme potasına hangi isimler girdi!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor.
Yeni bir haftada yeni takımların belli olduğu yarışma programında her gün eleme adayları çıkarılıyor.
Dün akşam kırmızı takım ve mavi takım arasında kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti.
7 ülkeden 7 yerel lezzet hazırlayan takımlardan mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazandı.
Kırmızı takım kendi arasında bir dokunulmazlık oyunu daha oynadı. Ardından iki yarışmacı eleme potasına girdi. İşte o isimler…
19 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları
MasterChef All Star’da kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tanya oldu. Tanya’nın seçimiyle eleme potasına ilk giren kişi Gamze oldu. Ardından takımın oylamasıyla eleme potasına giren ikinci isim Büşra oldu.