MasterChef All Star’da şaşırtan sonuç: Bakın eleme potasına hangi isimler girdi! Masterchef All Star’da dün akşam heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki yarışmacı eleme potasına girdi. İşte dün akşam eleme potasına giren yarışmacılar…

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor.

Yeni bir haftada yeni takımların belli olduğu yarışma programında her gün eleme adayları çıkarılıyor.

Dün akşam kırmızı takım ve mavi takım arasında kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti.

7 ülkeden 7 yerel lezzet hazırlayan takımlardan mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazandı.

Kırmızı takım kendi arasında bir dokunulmazlık oyunu daha oynadı. Ardından iki yarışmacı eleme potasına girdi. İşte o isimler…

19 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları

MasterChef All Star’da kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tanya oldu. Tanya’nın seçimiyle eleme potasına ilk giren kişi Gamze oldu. Ardından takımın oylamasıyla eleme potasına giren ikinci isim Büşra oldu.