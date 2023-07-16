MasterChef All Star'da şaşırtan sonuç: Dün gece potaya giren isim ağızları açık bıraktı! MasterChef'te dün akşam heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. Yapılan oylama sonucu potaya giren yarışmacı belli oldu. İzleyiciler şaşkına döndü. İşte MasterChef All Star 15 Temmuz eleme adayı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All star'da ilk haftanın sonuna gelindi. Eski sezon yarışmacıların yer aldığı programda her sezon 5'er kişi ana kadroya dahil olmuştu. Haftanın başından bu yana ana kadroda kalabilmek için dokunulmazlık mücadelesi veren yarışmacılar, tüm hünerlerini sergiledi. Her gün iki yarışmacı eleme adayı oluyordu. Dün akşam son eleme adayı seçildi. İzleyiciler şaştı kaldı. Geçtiğimiz sezonlarda da başarısıyla adından söz ettiren iddialı yarışmacı eleme potasına girdi. İşte o şaşırtan isim... Son eleme adayı belli oldu MasterChef All Star dün akşam ekranlara damga vurdu. Adana Güveci başarısız yapan Güzide eleme potasına girdi. İddiasıyla ön plana çıkan Güzide’nin eleme adayı olması izleyicileri şaşkına çevirdi.