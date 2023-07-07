MasterChef All Star'ın son yarışmacısı belli oldu! İşte ana kadroya giren 20. isim... MasterChef All Star'da dün akşam kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Yarışmacılar ana kadroya dahil olabilmek için bütün hünerlerini sergiledi. Yarışmacılardan en iyi tabağı çıkaran ana kadroya giren son yarışmacı olarak dahil oldu.

Acun Medya imzalı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu yıl ekranlarda fırtınalar estiriyor. Bu sezon eski yarışmacıların yer aldığı MasterChef All Star'da yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışan 2019, 2020 ve 2021 yarışmacıları arasından 5'er kişi ana kadroya seçildi. Bu hafta 2022 yarışmacıları mutfakta yerini aldı. Dün akşam MasterChef All Star'ın son yarışmacısı belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından şeflere en iyi tabağı sunarak ana kadroya giren son yarışmacı bakın kim oldu! MasterChef All Star kim kazandı? MasterChef All Star'da dün akşam heyecan dolu bir bölüm gerçekleşti. Yarışmanın son eleme turu bölümü tamamlandı. Dün akşam ana kadroya giren son isim belli oldu. En iyi tabağı çıkararak ana kadroya giren yarışmacı Tolga oldu.