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    MasterChef ana kadroya giren 11. isim belli oldu! 12 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı?

    MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosu şekillenmeye başladı.Ana kadroya girmeye hak kazanan 11. isim belli oldu..
    • 13.08.2022 - 14:04
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    MasterChef ana kadroya giren 11. isim belli oldu! 12 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı?

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te ana kadroya girme mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.Yarışmacılar ana kadroya dahil olabilmek için şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmak için kıyasıya bir yarış içerisine giriyorlar.

    12 Ağustos günü yayınlanan 38. bölümde ana kadroya girecek 11. isim belli oldu.Rakipleri arasından çıkarak şeflerin en çok beğendiği tabağı yapan o yarışmacı önlüğü almaya hak kazandı.

    Bilindiği üzere ana kadroya en son giren isim Yağız olmuştu.Sınırlı sayıda önlüğün kaldığı MasterChef 2022 ana kadrosuna girecek yarışmacılar son şanslarını kullanmaya başladı.

    Peki dün yayınlanan bölümde rakiplerini geçerek ana kadroya girmeye hak kazanan isim kim oldu? İşte cevabı..

    MasterChef ana kadroya giren 11. isim belli oldu! 12 Ağustos MasterChef te önlüğü kim aldı? #1

    Ana kadroya giren 11. isim belli oldu

    MasterChef Türkiye 2022’nin ana kadrosuna katılan son isim Burak oldu.

    MasterChef ana kadroya giren 11. isim belli oldu! 12 Ağustos MasterChef te önlüğü kim aldı? #2


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