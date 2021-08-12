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    MasterChef ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2021 MasterChef'te dokuzuncu önlüğü kazanan isim..

    TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021'in 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 09:34
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    MasterChef ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2021 MasterChef'te dokuzuncu önlüğü kazanan isim..

    Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

    11 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümle birlikte 3'lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda Nasi Goreng yemeği yapmaya çalıştı.

    Yarışmanın 2. turunda, seçilen 5 yarışmacıdan biber ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren dokuzuncu isim oldu.

    Peki MasterChef’te 9. önlüğü kim aldı, dokuzuncu ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren dokuzuncu isim...

    MASTERCHEF'TE DOKUZUNCU ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, ilk 8 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından ana kadroya girecek olan 9. yarışmacı için kritik bir final turu oyunu oynandı.

    Dün akşam ekranlara getirilen bölümde Nasi Goreng yemeği, final turunda son 5'e kalacak isimler için belirleyici oldu. Nasi Goreng yemeği yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

    Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, final turu yaratıcılık oyununda mücadele etmeye hak kazanan en başarılı 5 ismi belirledi.

    MasterChef ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2021 MasterChef te dokuzuncu önlüğü kazanan isim.. #1

    MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    MasterChef kritik final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 5 yarışmacı, verilen biber ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlamak için zamanla yarıştı.

    Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim, Görkem olarak belirlendi. Böylece Görkem Demiral, MasterChef 2021'in dokuzuncu ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.

    MasterChef ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2021 MasterChef te dokuzuncu önlüğü kazanan isim.. #2

     

    Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan jüri üyeliğini MehmetDanilo ve Somer şeflerin yaptığı MasterChef 2021 son bölümde Nasi Goreng yemeğini en başarılı yapan yarışmacılar 2. turda yaratıcılık yemeği için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Verilen süre sonunda yaratıcılık ürünlerini hazırlayan yarışmacılar ürünlerini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu. Bu turda ise biber ana ürünüyle en yaratıcı tabağa imza atan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun 9. Yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu gelişme sonrasında “MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan “MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

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