MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos 2021 MasterChef'te on ikinci önlüğü kazanan isim..

MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos 2021 MasterChef'te on ikinci önlüğü kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, ana kadroya giren on ikinci yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021'in 12. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde kadroya girebilmek amacıyla lezzet alanında hünerlerini sergileyen yarışmacılar, ilk turda Macaristan mutfağının meşhur yemeği "gulaş" yapmaya çalıştı.

Gulaş yemeğini en başarılı hazırlayan isimler, yaratıcılık yemeği oyununda mücadele verdi. Hindiba ana ürünüyle en yaratıcı tabağa imza atan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren on ikinci isim oldu.

Peki MasterChef’te 12. önlüğü kim aldı, on ikinci ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren on ikinci isim...

MASTERCHEF'TE ON İKİNCİ ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, ilk 11 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından ana kadroya girecek olan 12. yarışmacı için kritik bir final turu oyunu oynandı.

Dün akşam ekranlara getirilen bölümde gulaş yemeği, final turunda son 5'e kalacak isimler için belirleyici oldu. Gulaş yemeği yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, final turu yaratıcılık oyununda mücadele etmeye hak kazanan en başarılı 5 ismi belirledi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef kritik final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 5 yarışmacı, verilen hindiba ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim, Eren olarak belirlendi. Böylece Eren Kaşıkçı, MasterChef 2021'in on ikinci ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.