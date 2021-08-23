MasterChef ana kadroya kim girdi? 22 Ağustos 2021 MasterChef'te on altıncı önlüğü kazanan isim..

MasterChef ana kadroya kim girdi? 22 Ağustos 2021 MasterChef'te on altıncı önlüğü kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, ana kadroya giren on altıncı yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef 2021'in 16. ana kadro yarışmacısı kim oldu?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in final turunda sona gelindi.

22 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümde, kadroya girebilmek amacıyla lezzet alanında hünerlerini sergileyen yarışmacılar, ilk turda dalyan köfte yemeği yapmaya çalıştı.

Dalyan köfteyi en başarılı hazırlayan isimler, yaratıcılık yemeği oyununda mücadele verdi. Kavun ana ürünüyle en yaratıcı tabağa imza atan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren on altıncı ve son isim oldu.

Peki MasterChef'te 16. önlüğü kim aldı, on altıncı ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef ana kadrosuna giren on altıncı isim...

MASTERCHEF'TE ON ALTINCI ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, ilk 15 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından ana kadroya girecek olan 16. yarışmacı için kritik final turunun son oyunu oynandı.

22 Ağustos 2021 Pazar akşamı ekranlara getirilen 44. bölümde dalyan köfte, final turunda son 7'ye kalacak isimler için belirleyici oldu. Dalyan köfte yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, final turu yaratıcılık oyununda mücadele etmeye hak kazanan en başarılı 7 ismi belirledi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef kritik final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 7 yarışmacı, verilen kavun ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim, Sergen olarak belirlendi. Böylece Sergen Özen, MasterChef 2021'in on altıncı ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.